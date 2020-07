Due cadaveri, un uomo e una donna, trovati a Villata, nel vercellese: ipotesi omicidio-suicidio

Villata – Tragedia, stamane, a Villata, nel vercellese. Stando alle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, si sarebbe consumato un omicidio-suicidio all’interno di una villetta in via Borgovercelli dove abita la famiglia Ferrari. La villetta è sede anche della Ferraris Design che si occupa della progettazione e realizzazione di oggetti per la ristorazione, per la tavola, per l’arredo di interni ed esterni e creazione di gioielli.

A morire, con dei colpi di arma da fuoco, sono stati un uomo e una donna. L’allarme è stato dato dalla figlia dell’uomo che ha trovato i corpi in camera da letto.

La casa della tragedia appartiene all’uomo, 76 anni, possessore anche dell’arma presunta del delitto: una pistola denunciata regolarmente. Le due vittime non erano sposate e la donna era una settantatreenne di Vercelli.

Sono in corso approfonditi esami sulla scena della tragedia da parte degli inquirenti per capire la dinamica esatta.