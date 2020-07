Il Trattato di Bruxelles ci consegna alla “Troika”

di Andrea Guenna – Il ministro Gualtieri sarà un ottimo storico e un conoscitore di buone letture ma di politica internazionale legata alla finanza, purtroppo per noi italiani, non capisce molto. O meglio, come ho già avuto modo di scrivere più volte, capisce quello che gli dicono le banche e il suo amico George Soros che sta influenzando la politica europea a suo uso e consumo. L’accordo di ieri fra il nostro povero Giuseppe Conte e l’Europa, volto a farci avere un po’ di soldi per uscire dalla crisi, è una truffa gabellata dal nostro premier e dal ministro Gualtieri come un prestito praticamente a costo zero mentre la verità è che l’Italia vedrà i soldi promessi fra un anno e non si sa nemmeno quanti saranno. Certamente non cambieranno il saldo italiano con la Ue in quanto si calcola che il trasferimento medio annuale verso l’Italia sarà più o meno equivalente al contributo netto annuale dell’Italia alla UE. Alla fine, una volta calcolati i cosiddetti rebates, gli sconti ai cosiddetti Paesi frugali più la Germania, l’Italia rimarrà contributore netto, per cui, in realtà, noi italiani non vedremo un euro in più di quelli che abbiamo già. O ne vedremo pochi, derivanti dal saldo dei nostri che torneranno a casa. Diciamola tutta, la manfrina dei giorni scorsi è solo politica dove i protagonisti hanno fatto finta di litigare e alla fine hanno fatto pace con un accordo che consente a Conte di sbandierare l’arrivo di 209 miliardi (quando e come non si sa bene) e al premier olandese Rutte di vantare uno sconto fiscale per i Paesi frugali. Per il resto tutto è più o meno come prima.

La Troika a Villa Pamphilj

Tutto è stato deciso un mese fa durante gli Stati Generali di Villa Pamphili, presente la Troika con la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen (nella foto a lato con George Soros), la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde e la direttrice operativa del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva. Lì, precisamente in quella occasione, si è discusso del piano di riforme volute dall’Europa che dovrebbero rilanciare l’economia italiana. “Progettiamo il Rilancio” era lo slogan del programma di lavoro scritto da Vittorio Colao, agli ordini della Trilateral Commission e di George Soros, rispettoso degli obiettivi indicati dall’Europa nel Next Generation Eu (già Recovery Fund).

Era tutto scritto, tutto previsto, e i politici a Bruxelles, nel corso della riunione fiume dello scorso fine settimana, durata senza interruzioni ben 92 ore, hanno solo recitato le loro rispettive parti in commedia.

Un accordo capestro

Tornando al pacchetto di 750 miliardi di euro, all’Italia andranno 209 miliardi, 127,4 miliardi di prestiti; 81,4 miliardi di sussidi. I primi saranno caratterizzati da bassi tassi di interesse mentre i secondi rientreranno nella categoria dei contributi a fondo perduto. Una precisazione è però d’obbligo. I soldi del Recovery Fund infatti non saranno concessi agli Stati membri a scatola chiusa. Ogni Paese dovrà presentare il proprio Piano Nazionale di Riforme (PNR) il quale sarà poi giudicato dagli organi dell’Unione. Se la valutazione sarà negativa il denaro non sarà erogato. L’esame dei Piani si svolgerà sulla base di alcuni criteri specifici, precisati proprio all’interno delle conclusioni dell’ultimo Consiglio europeo.

E, come ampiamente previsto anche da noi di Alessandria Oggi, siamo alla Troika che ci dirà come spendere i nostri soldi. Altrimenti niente soldi.

Pensioni da rivedere

La Ue ci ha già dettato – anche se in forma ufficiosa – le prime pagine dell’agenda, partendo dal sistema pensionistico. In tal senso Bruxelles potrebbe chiedere, sia la riduzione delle pensioni elevate non corrispondenti ai contributi versati, che un freno alle uscite anticipate con relativo taglio delle spese: in soldoni, la revisione di “Quota 100”. Infatti “Quota 100” consente, dal 2019, di andare in pensione già a 62 anni con 38 anni di contributi. A Bruxelles osservano che, siccome l’età di pensionamento legale in Italia è di 67 anni e, dopo l’introduzione di quota 100 è scesa a 62 anni, la differenza è salita dai tre anni ante-riforma a cinque anni. Si tratta dell’indicatore più alto tra i paesi dell’Ocse. E i “frugali”, se si guardasse solo questo aspetto, non hanno tutti i torti a lamentarsi: in Olanda si può uscire dal lavoro solo 2 anni prima dell’età legale, in Austria 3 anni, in Danimarca 1,3 anni e in Svezia addirittura si va in pensione più tardi dell’età legale. La sfida fra noi e i “frugali” è persa anche in termini di spesa sul Pil: secondo il rapporto della Commissione europea del 2018, le pensioni in Italia pesano il 15,6 per cento, nell’area euro il 12,3 e, tanto per fare un esempio, in Olanda il 7,3 per cento.

Lotta al lavoro nero e potenziamento della sanità pubblica

Sul fronte lavoro, invece, l’UE potrebbe ricordare all’Italia la necessità di potenziare le politiche attive e sociali (con l’obiettivo di ridurre le differenze di genere e di età) oltre che l’esigenza di eliminare il sommerso. Focus anche sul secondo livello di contrattazione, da rafforzare. Anche la sanità italiana finirà inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento dell’Unione europea: il coronavirus, d’altronde, non ha fatto che evidenziare le esigenze di potenziamento del settore. Con tutta probabilità, per ottenere i soldi del Recovery Fund, Roma dovrà limare le differenze esistenti a livello regionale (in termini di efficienza ed efficacia del SSN) incrementando al contempo l’assistenza domiciliare. Fondamentale poi sarà migliorare il coordinamento fra livello centrale e locale.

Neanche fisco e giustizia saranno esentati dall’esame di Bruxelles che nel primo caso chiederà di ridurre la pressione sul lavoro e le agevolazioni mentre nel secondo ricorderà all’Italia la necessità di accorciare i tempi dei processi. Non mancheranno poi i riferimenti alla Pubblica Amministrazione che dovrà essere resa più efficiente anche grazie a un progressivo processo di digitalizzazione.

In tutta onestà questi interventi sono quelli che cogliono gli italiani onesti (al di fuori di Quota 100) ma è l’idea che ad imporci le riforme siano tedeschi e olandesi che da fastidio, anche perché le faremmo meglio da soli, in quanto conoscitori della nostra Italia. Riforme che avremmo già fatto se non fossimo entrati nell’Euro per cui abbiamo perso punti di Pil ed impoverito la nostra gente.

La rivalutazione dell’Euro ammazzerà le nostre esportazioni

Gli è che, alla fine, l’Europa si rafforza politicamente e il prezzo da pagare è la rivalutazione dell’euro sul dollaro che determinerà un forte danno per le esportazioni, in particolar modo verso gli Usa, danneggiando in modo pesantissimo la nostra bilancia dei pagamenti con gli States. L’euro avanza al top da 18 mesi. Il rally della moneta europea sopra 1,15 dollari è iniziato ieri dopo l’annuncio dell’accordo europeo sul Recovery Fund. In questa fase gli investitori percepiscono l’area euro come più sicura degli Stati Uniti. La moneta europea passa di mano a 1,1538 dollari, dopo un top a 1,1547 dollari, il massimo dal gennaio 2019. Euro/yen a 123,28 yen e dollaro/yen avanza a 106,85.

Benedetti Bot!

Il normale strumento di finanziamento di uno Stato è rappresentato dalla collocazione dei titoli del debito pubblico sul mercato primario (i titoli di Stato battuti mensilmente dal Tesoro), con una banca centrale a garanzia che funga da prestatrice illimitata di ultima istanza. Esattamente come avviene negli Stati Uniti d’America, in Giappone e in Gran Bretagna. A dire il vero, seppur limitato al mercato secondario (per i titoli già in circolazione, oggetto di trattative tra privati), è ciò che sta facendo anche la Banca Centrale Europea negli ultimi anni. Quel debito rappresentato dai titoli di Stato, con una banca centrale a garanzia, in sostanza non è debito. Semmai, nella peggiore delle ipotesi, lo Stato non restituisce mai il capitale, ma solo gli interessi. Se dopo dieci anni l’investitore rivuole il capitale, lo Stato rivende quel titolo ad un altro investitore, cosicché l’esborso in conto capitale è zero. Idem se l’investitore rinnova il titolo. In entrambi i casi lo Stato paga solo gli interessi.

Con la formula dei prestiti, invece, la musica cambia. Che si chiami Mes o Recovery Fund, il meccanismo è più o meno lo stesso, con lo Stato che prima si indebita e poi deve restituire i soldi presi in prestito fino all’ultimo centesimo. Da dove li va a prendere, i soldi, se non garantisce una banca centrale? Facile: erodendo la ricchezza privata, tagliando le voci di spesa pubblica più sensibili (in primis sanità e pensioni) e facendo consolidamento fiscale, cioè massacro delle partite Iva.

E massacro sarà, purtroppo.

E se tornassimo alla sovranità monetaria?

La domanda non è affatto peregrina poiché è chiaro come il sole che siamo stati fregati e non c’è via d’uscita, anche se, come tutti gli accordi, anche questo potrebbe essere ritoccato nel caso che al potere vada chi questo accordo non lo vuole. La ricetta per uscire dalla crisi è stampare titoli di stato ma per farlo dobbiamo tornare alla sovranità monetaria. Non c’è niente da fare. Siamo sempre lì.

D’altronde della convenienza dei Bot, Cct, Btp e altri titoli di stato si è pronunciato a favore il professor Paolo Savona (nella foto a lato) in qualità di presidente della Consob nel suo tradizionale messaggio al mercato di metà giugno. L’economista italiano ha parlato esplicitamente di titoli pubblici senza scadenza, che garantiscano una cedola fissa esentasse, per sostenere la ripresa dell’economia italiana. Si tratta di “uno strumento tipico delle fasi belliche, alle quali la vicenda sanitaria è stata sovente paragonata”. Le obbligazioni “potrebbero riconoscere un tasso di interesse, esonerato fiscalmente, pari al massimo dell’inflazione del 2% che la Bce si è impegnata a non superare nel medio termine”. La sottoscrizione di obbligazioni irredimibili sarebbe volontaria e l’offerta quantitativamente aperta. L’emissione di Bot perpetui, oltre a finanziare il debito pubblico, impedirebbe l’aumento delle tasse, rivelandosi alla fine una scelta dai contenuti democratici più significativi perchè, se sottoscritti, limiterebbero i rischi per il futuro del Paese e, di conseguenza, gli oneri sulle generazioni future, quelle già in formazione e quelle che verranno.

Perché no? Perché non servirsi di questi strumenti? Per ora non possiamo perché abbiamo al collo il cappio dell’Euro, ma possiamo escire dall’Euro. E allora facciamolo prima che sia troppo tardi, ridefiniamo al minimo il trattato di Bruxelles, riprendiamoci la sovranità monetaria e stampiamo.

Questa è la ricetta giusta. Gli addetti ai lavori lo sanno perfettamente ma la politica di sinistra impedisce loro di ammetterlo.