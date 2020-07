Iren si consolida in Piemonte, rilevate due partecipate del Gruppo Gavio

Asti – La multiutility Iren ha concluso, attraverso Ireti e Amiat, l’acquisizione della partecipazione pari al 50% della società Nord Ovest Servizi e, attraverso Iren Energia, l’acquisizione del 28% delle quote azionarie di Asti Energia e Calore, entrambe detenute da Asta (gruppo Gavio).

È quanto si legge in un comunicato diffuso ieri: “In data odierna, il Gruppo Iren ha concluso per il tramite di Ireti spa e Amiat spa l’acquisizione della partecipazione pari al 50% della società Nord Ovest Servizi (NOS) e per il tramite di Iren Energia l’acquisizione del 28% delle quote azionarie di Asti Energia e Calore S.p.A. (AEC), entrambe detenute da Asta, società del Gruppo Cie (Compagnia Italiana Energia), controllata dal Gruppo Gavio”.

L’esborso complessivo è risultato pari a circa 6,5 milioni di euro.

Nos è la parte privata di Asp con il 45% mentre la parte restante è di proprietà del Comune di Asti.

In Aec (la società che si è occupata del contestato progetto del teleriscaldamento) il peso di Iren è ora del 62%, con il 38% di Asp.

Secondo il presidente di Iren, Renato Boero, “l’operazione complessiva si inquadra nella strategia di consolidamento territoriale del Gruppo Iren che, di concerto con il Comune di Asti, quale principale interlocutore industriale dello stesso, potrà contribuire allo sviluppo futuro di Asp prevedendo importanti investimenti nel settore idrico e ambientale”.