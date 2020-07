L’A26 nel caos più totale, dito puntato contro il ministro De Micheli: “evidentemente non viene in Liguria molto spesso”

Ovada – Il caos resta sulla A26, direzione Genova, nonostante la riorganizzazione dei cantieri e la riapertura di una batteria di gallerie da parte di Aspi.

Ieri altra giornata di passione con code e rallentamenti che hanno caratterizzato un martedì di disagi in Basso Piemonte, specie lungo la A26, tra Ovada e il bivio per la A10 in direzione Sud.

A buttare ulteriore benzina su un fuoco già bello sviluppato è stato il ministro Paola De Micheli, in visita a Genova: “Quella della Liguria irraggiungibile è una narrazione sbagliata. Da oggi noi dobbiamo cominciare a dire a tutto il Paese di venire in Liguria a fare le vacanze perché progressivamente questi cantieri si stanno risolvendo”.

Una frase che ha scatenato le ire del presidente della Confindustria locale Giovanni Mondini, ma anche di chi, ogni giorno, dall’Ovadese e dalla Valle Stura, si sposta per lavoro verso il capoluogo ligure.

“Sono pronto a pagare al ministro De Micheli l’albergo per farla rimanere qualche giorno, a patto che ogni mattina salga in auto con noi e ci accompagni a lavorare, percorrendo queste autostrade. Sono certo che cambierà idea, evidentemente non viene in Liguria molto spesso. Io l’altra mattina ci ho messo due ore da Masone a Genova” ha detto senza peli sulla lingua Giacomo Pastorino, portavoce del gruppo Viabilità Valli Stura e Orba che riunisce i residenti esasperati del territorio.

Il gruppo Viabilità ha concluso a Masone il ciclo di incontri nei tre Comuni della Valle Stura per avviare una class action contro Autostrade e chiedere i danni per questi mesi difficili. E adesso si prepara per coinvolgere pure Ovada.

E intanto, si continuano a fare i conti ogni giorno con le maxi code sulla A26.