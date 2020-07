Pendolari ancora sul piede di guerra: per lavori al Terzo Valico da sabato pesanti tagli sulla linea ferroviaria Acqui-Ovada-Genova

Ovada – Pare proprio non esserci pace per i pendolari della Acqui-Ovada-Genova. La linea ferroviaria è, infatti, ancora ferma al palo come confermato, ieri, da Trenitalia che ha annunciato che sabato scatterà un piano di tagli ai treni passeggeri fino al 10 settembre. Una riduzione a sole sette coppie di treni al giorno, più due autobus, legata al riavvio dei lavori sulla direttrice Giovi per il restyling tecnologico e infrastrutturale di Bivio Fegino, tassello essenziale per il Terzo valico.

Che obbligherà a deviare altrove l’intenso traffico di treni: quelli passeggeri per Milano e Torino dovrebbero essere instradati senza troppi contraccolpi sulla Busalla-Isola del Cantone mentre i merci saranno convogliati sulla Acqui-Ovada. E come ritagliare lo spazio necessario su una linea a un solo binario per il surplus di traffico? Riducendo i treni passeggeri in una stagione che si presume non affollata di viaggiatori.

Cosa che ha mandato su tutte le furie i viaggiatori che, dopo i tagli legati alla pandemia, dovranno fare i conti con l’ennesima penalizzazione. In parallelo i pendolari stanno pure facendo i conti con una A26, in genere usata come valida alternativa ai treni nei momenti difficili, ridotta a un imbuto da cui è consigliabile stare lontani. Oltretutto, le informazioni sulla riduzione delle corse, ormai alle porte, scarseggiano. Tanto che ieri il comitato Difesa trasporti Valli Stura e Orba ha spedito una lettera perentoria a Giovanni Berrino, assessore ai Trasporti della Liguria, e ai vertici liguri di Trenitalia ed Rfi. Accanto ai treni rimasti circoleranno anche due bus (3, 55 da Acqui e 0, 20 da Genova), obbligati a percorrere l’A26 da e per Genova. Come fa sapere Trenitalia, i treni garantiti saranno quelli delle 6, 04 – 7, 03 – 7, 40 – 9, 17 – 17, 17 – 18, 17 e 20, 40 da Acqui a Brignole e quelli delle 6, 05 – 7, 09 – 12, 12 – 14, 12 – 17, 13 – 18, 12 e 19, 12 in senso opposto.

“Buchi di orario enormi – ha dichiarato Alessandra Rapetti del Comitato Difesa trasporti Valli Stura e Orba – da Acqui a Genova, non ci sarà un treno per sette ore, dal primo mattino al tardo pomeriggio, salterà pure l’ultima corsa delle 20, 40 da Brignole».

A tutto ciò, si aggiungeranno i disagi dal 3 al 31 agosto tra Acqui e Prasco per lavori di adeguamento al ponte di Visone: il tratto sarà interrotto e tra le due stazioni si dovrà salire e scendere dai bus.