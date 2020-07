Riuniti nell’hinterland di Genova e nel novarese i membri della “psico-setta”, scoperta dalla Polizia, che prendeva ordini dal “Dottore”

Novara – Era un vero e proprio gruppo criminale la setta delle “Bestie”, scoperta dopo due anni di indagine della Squadra Mobile di Novara in seguito alla denuncia di una donna, Anna, nome di fantasia, ex adepta, che ha avuto il coraggio di raccontare tutto alla Polizia.

La setta lavorava per reclutare giovani donne da manipolare e isolare dal mondo esterno. Incontri, corsi di formazione, consulenze psicologiche, appuntamenti ludici e ricreativi: sono stati monitorati anche di recente. Nel fine settimana c’era stato qualche raduno. E c’erano poi gli adepti fuori sede, in missione formativa: tre membri dell’organizzazione, due donne e un uomo, al momento delle perquisizioni si trovavano in Liguria, nell’hinterland di Genova. Avevano pernottato lì venerdì per partecipare a corsi spirituali e per frequentare una scuola di spada celtica. Altri sono stati raggiunti invece in appartamenti di Milano e della provincia di Pavia, oltre che a Cerano.

Alla fine sono ventisei gli indagati nell’operazione “Dioniso”, le accuse sono a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla violenza sessuale e alla riduzione in schiavitù.

Nel blitz della polizia, che ha riguardato anche un centro psicologico e alcuni esercizi commerciali di Milano, sono stati sequestrati loro pc, chiavette usb, documenti e libri.

Ed è proprio su questo tipo di materiale che la Polizia sta concentrando le indagini. Saranno analizzati conversazioni, foto, filmati, siti visionati, per capire i contatti, ricostruire i movimenti, in particolare la storia più recente della setta nata alla fine degli Anni Ottanta, quando il settantasettenne che tutti chiamavano e chiamano tuttora “Dottore”, aveva unito due gruppi distinti.

Già, lui, il “Dottore”, residente a Cerano Beach, località turistica del novarese in riva al Ticino, dove tutti lo conoscevano, e lo conoscono, come “l’erborista”, una persona tranquilla, rispettata da tutti, un uomo riservato. Solo qualche cordiale saluto con i vicini, qualche dono negli anni, sciroppi naturali, estratti di geranio per allontanare le zanzare.

Abita in una zona di villette a schiera, la sua ha alte siepi, molto ben protetta da telecamere.

Chi lo conosce lo vedeva, fino a poco tempo fa, andare a pescare. Barba e capelli bianchi, dicono alcuni, altri ricordano che la viletta dove abita era stata ristrutturata di recente, quando lui era venuto ad abitarci assieme ad una donna che tutti, in paese, ricordano come la “signora del bosco”. Pure lei estremamente riservata e che poi, di recente, non si era più fatta vedere.

Una storia radicata, quella della psicosetta, e a testimoniarlo, alla Questura di Novara, una donna, oggi trentenne, ma che all’epoca aveva otto anni.

Era arrivata grazie all’intermediazione di una parente, già facente parte dell’organizzazione, ed era stata costretta a partecipare ai riti magici che in realtà altro non erano se non delle orge, spesso con pratiche estreme e dolorose, vere e proprie torture. I reati che la riguardano sono risalenti nel tempo, fino al 2010. Qualche fatto è già prescritto. Ora si spera che qualche altra vittima esca allo scoperto e denunci le angherie, psicologiche e fisiche, subite durante gli incontri. Tra gli aspetti più inquietanti della vicenda, il fatto che col passare del tempo il «Dottore» si fosse costruito uno zoccolo duro di adepte, strette collaboratrici che cacciavano le prede: in particolare, erano giovani partecipanti ai suoi incontri che lui stesso ha avviato alla carriera di psicologhe, proprio per reperire altre persone da introdurre alla filosofia del gruppo. Niente di più facile per uno studio psicologico a ridosso del centro che organizza sportelli di ascolti ed eventi divulgativi: conferenze, laboratori, seminari, sportelli e interventi nelle scuole. E che, si legge nel suo statuto, rivolge «un’attenzione particolare al disagio della contemporaneità, con uno sguardo alle civiltà antiche, alla filosofia, al mito, alla letteratura, alle fiabe e al mondo naturale come strumenti a cui attingere per raggiungere un possibile benessere psicologico, con un particolare focus sul femminile e sulle tematiche dell’identità di genere».

L’ingresso delle prescelte non era veloce. Anzi. Pare che il leader le incontrasse dopo un paio d’anni circa dai primi contatti con le collaboratrici, ovvero quando c’era la sicurezza che la donna fosse realmente piegata ai dettami dell’organizzazione, al termine di un percorso che aveva come obiettivo quello di annullare «l’io pensante» e ogni contatto con la famiglia.