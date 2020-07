Sequestrata la caserma dei carabinieri di Piacenza, arrestati sei uomini della Benemerita

La procura ha disposto misure cautelari per 10 carabinieri, tra i reati contestati, traffico di droga, estorsione e tortura

Piacenza (Agi) – Dieci carabinieri sottoposti a misure cautelari, di cui sei arrestati, e la caserma sequestrata dalla magistratura. È il bilancio dell’inchiesta della procura di Piacenza che contesta agli indagati, a vario titolo, diversi reati tra cui spaccio di droga, estorsione e tortura. Tra i militari finiti in manette, cinque sono stati accompagnati in carcere mentre un altro è ai domiciliari. Per altri tre è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Un altro, infine, dovrà rispettare l’obbligo di dimora nella provincia di Piacenza.

La procura: “In quella caserma quasi nulla era lecito”

“Complessivamente sono state eseguite 12 misure di custodia cautelare in carcere”, ha spiegato il procuratore capo di Piacenza, Grazia Pradella: oltre ai carabinieri sono state arrestate altre sette persone tra cui una di origini magrebine. La caserma sequestrata, al centro dell’inchiesta, è quella della stazione di Piacenza Levante. “In quella caserma non c’è stato quasi nulla di lecito”, ha detto nel corso di una conferenza stampa il procuratore capo di Piacenza. “Solo un militare non appare, allo stato, coinvolto mentre tutti gli altri sono stati colpiti da provvedimenti cautelari”.

I reati contestati agli indagati

Sono diversi i reati contestati ai carabinieri indagati dalla Procura di Piacenza. Oltre al traffico e spaccio di droga, devono rispondere a vario titolo di ricettazione, estorsione, arresto illegale, tortura, lesioni personali aggravate, peculato, abuso di ufficio, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici connessa ad arresti completamente falsati, perquisizioni ed ispezioni personali arbitrarie, violenza privata aggravata e truffa ai danni dello Stato. “Sono una serie di reati impressionanti se si pensa” nell’ipotesi dell’accusa “che sono stati commessi da militari dell’Arma dei carabinieri”, ha osservato il pm.

Il comando generale dell’Arma: “Totale sostegno alla magistratura”

“Totale sostegno all’autorità giudiziaria” è stato manifestato dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri che in una nota ha comunicato l’immediata sospensione dall’impiego dei destinatari del provvedimento giudiziario, “nonché la contestuale valutazione amministrativa dei fatti per adottare, con urgenza, rigorosi provvedimenti disciplinari a loro carico”. L’Arma ha confermato inoltre che “i gravissimi episodi oggetto di indagine siano ulteriormente aggravati dall’incommensurabile discredito che gettano sull’impegno quotidianamente assicurato dai carabinieri al servizio dei cittadini e a tutela della legalità”.