Siamo al delirio: la ministra Lamorgese disarma i poliziotti

Il documento licenziato oggi dal Ministero dell’Interno dispone il ritiro delle pistole a impulsi elettrici. Salvini: Governo nemico dell’Italia

Roma – A denunciare il blocco dell’uso dei Teser Salvini ha dichiarato: “Ritardi, problemi col bando e adesso perfino il ritiro delle pistole a impulsi elettrici a uso sperimentale”, sottolineando il blocco dell’uso dei Taser, “fortemente voluto dalla Lega al governo per offrire uno strumento di difesa alle donne e agli uomini in divisa”. Ma non è questa l’unica manovra che preoccupa il leader del Carroccio: “Nella maggioranza – dice – c’è chi pensa di cancellare i Decreti sicurezza che inaspriscono le condanne per chi aggredisce le Forze dell’Ordine”. Per questo, conclude Salvini, quello di Conte “è un governo nemico dell’Italia”.