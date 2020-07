Tir carico di pellet in fiamme sulla A26 a Ovada, intervenuti i Vigili del Fuoco

Ovada – Intervento dei Vigili del Fuoco, oggi, in provincia di Alessandria sulla A26 all’altezza di Ovada, in direzione Sud, nella corsia di decelerazione del casello ovadese, per un mezzo pesante in fiamme. I pompieri sono ancora sul posto per spegnere l’incendio che ha colpito il carico di pellet trasportato dal tir. Sul posto anche la Polizia Stradale per garantire la sicurezza della tratta.

Al momento si registrano lunghe code in direzione Genova.