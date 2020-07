Asti, rapina farmacia ma è catturato subito da Carabinieri e Polizia Municipale

Asti – Rapina ieri sera poco prima della chiusura in centro ad Asti. Arrestato il malfattore. È successo in via Cavour dove è stata presa di mira la farmacia Moderna. Il prontissimo intervento dei carabinieri e della polizia municipale di Asti ha permesso la cattura del bandito.

Secondo quanto ricostruiti dagli inquirenti il malvivente sarebbe entrato in farmacia come un normale cliente. Indossava una mascherina e un capello. Poi ha manifestato la sua intenzione. Avrebbe minacciato con un coltello la titolare e arraffato 630 euro. Durante la rapina un cliente è riuscito ad uscire e a dare l’allarme.

Nelle vicinanze c’erano gli agenti della Polizia Municipale e due pattuglie dell’Arma, una del Nucleo Informativo del Reparto Operativo e il Pronto Intervento del Nucleo Radiomobile di Asti che sono subito intervenuti. L’uomo, un astigiano di 43 anni con numerosi precedenti è stato bloccato, arrestato e portato in caserma.