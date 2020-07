I commercianti di Casale guardano al mese di settembre per il rilancio: possibili aperture anche la domenica

Casale Monferrato – Settembre è mese che, tradizionalmente, prevede diversi eventi nell’alessandrino e soprattutto a Casale con la storica e sempre affollatissima Festa del Vino e del Monferrato.

In questo senso i commercianti casalesi vogliono sfruttare al massimo le potenzialità del periodo proponendo “Casale s’è aperta”, negozi aperti anche di domenica unitamente ad attività artigianali.

“In tutte le città ad alto potenziale turistico – dice Costantino Mossano, presidente Unicom Confocommercio – i negozi giocano un ruolo fondamentale e insostituibile nel rendere interessante e godibile una giornata di visita. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, ma riteniamo indispensabile aprire un tavolo di lavoro che coinvolga le principali associazioni di settore, l’amministrazione comunale e chiunque intenda dare slancio alla città in uno spirito costruttivo e propositivo”.

È anche il tentativo di un superamento della grave crisi subita dai commercianti con mesi di chiusura dei negozi a causa del coronavirus. Sfruttare settembre, che tradizionalmente prevede varie manifestazioni, potrebbe essere l’idea giusta.

Ora bisognerà sentire che cosa ne pensano i commercianti che si stanno organizzando per far fronte alla recentissima novità della Regione di anticipare i saldi estivi a questo sabato invece che il 1° agosto.