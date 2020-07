Il Traforo del Frejus è di Gavio

Al Gruppo Gavio va il 20% della Città di Torino sulla proprietà del traforo del Frejus di cui ha ormai la maggioranza assoluta delle azioni

Torino – Al Gruppo Gavio (Astm) è andato il 19,347% del capitale di Sitaf (Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus), e diventa il padrone assoluto del traforo del Frejus col 67,22% delle quote. Astm ha presentato la migliore offerta economica nell’asta pubblica promossa da Finanziaria Città di Torino Holding e Città Metropolitana di Torino per la cessione congiunta delle rispettive quote detenute pari al 10,653% e all’8,694%. A seguito dell’acquisizione, avvenuta per un corrispettivo di 272 milioni, il valore di carico della partecipazione ammonterà a circa 463 milioni per il 67,22% (corrispondente a circa 690 milioni su base 100%). Se ne va con le pive nel sacco (ma era previsto) Anas che ha offerto 184,9 milioni. Troppo pochi.