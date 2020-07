Niente parcheggio davanti all’Agenzia delle Entrate di Asti per avere maggior spazio, il sindaco Rasero: “proposta percorribile”

Asti – Per consentire l’utilizzo dell’area ai soli utenti, il Comune di Asti ha accolto la richiesta di Gerardo Ambrosino, direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha sede in via Zangrandi. Una proposta accolta “al fine di disciplinare al meglio la formazione delle code, nel rispetto delle norme anti Covid” come sottolineato dallo stesso Ambrosino.

La decisione è emersa dall’incontro in municipio con il sindaco Rasero: il primo cittadino ha ricevuto il direttore Ambrosino dopo le segnalazioni di lunghe file e affollamenti davanti all’Agenzia. Commenta il sindaco Rasero: “Questo particolare momento storico continua a condizionare l’utilizzo dei servizi pubblici da parte dei cittadini ed è quindi importante che gli Enti agiscano in sinergia per tutelarli al meglio. Si cercheranno le soluzioni più adatte e ritengo percorribile la proposta avanzata dal direttore dell’Agenzia” ha dichiarato Rasero.

Un intervento su via Zangrandi era stato sollecitato nei giorni scorsi anche dai consiglieri di minoranza Maria Ferlisi, Luciano Sutera Sardo, Giuseppe Dolce, Mario Malandrone, Angela Quaglia, Mauro Bosia, Michele Anselmo, Angela Motta, Massimo Cerruti, Giorgio Spata, Davide Giargia e Martina Veneto.