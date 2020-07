Ovada, 200.000 euro per risistemare le strade ma quella messa peggio è esclusa: “è competenza della Provincia”

Ovada – Per combattere le strade colabrodo, il Comune di Ovada ha messo sul piatto quasi 200.000 euro con una delibera di giunta che consentirà di mettere mano alle situazioni-limite che si sono create dopo le alluvioni dello scorso autunno e l’inverno che è seguito, tra avvallamenti e voragini.

Anche se da Palazzo Delfino ancora non svelano l’elenco degli interventi. Lo si farà oggi, alle 18,30, in una commissione Lavori pubblici che è stata convocata proprio per presentare il progetto e informare le minoranze di ciò che si farà.

Fra gli interventi più urgenti che si dovranno fare, uno è quello su via Gramsci, specie lungo la circonvallazione che porta in via Voltri, dove mesi di maltempo e il transito di numerose auto e camion ha ridotto il manto stradale a una vera «groviera». Ma buche e voragini punteggiano un po’ tutte le strade, da via Buffa a via Lung’Orba.

Solo una strada resterà esclusa dal piano, corso Italia: la via, tra i principali assi di scorrimento, è quella che versa nelle condizioni peggiori eppure non è di competenza del Comune ma della Provincia, dato che si tratta di “una parte “urbana” dell’ex statale 456 del Turchino” come affermata dal sindaco di Ovada Paolo Lantero.

E visto l’imminente ritorno all’Anas della strada sarà dura che la Provincia si muova in modo radicale per sistemarla adesso.