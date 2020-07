Paraloup, borgata partigiana sulle montagne cuneesi dove combatté Nuto Revelli, diventerà un centro culturale

Rittana – Diventerà centro culturale integrato Paraloup, borgata montana in provincia di Cuneo, secondo quanto spiegato, ieri, da Marco Revelli e Beatrice Verri, presidente e direttore della fondazione di Cuneo intitolata allo scrittore-partigiano Nuto Revelli al termine della giornata-omaggio al noto scrittore ed ex partigiano.

“Lì ci sono storia e memoria: la Resistenza con la prima banda d’Italia di partigiani Gl, ma anche lo spopolamento delle montagne del Dopoguerra. Oggi il turismo non basta, deve tornare a essere una borgata abitata, che produce cultura, economia, relazioni. E i tempi del post pandemia sono adatti. Nella borgata oggi ci sono un rifugio avviato, un palco-teatro unico che si affaccia sulla pianura, la cineteca sulla Resistenza, sala mostra, biblioteca, ostello. Il 5 settembre inaugureremo un museo multimediale” ha spiegato Marco Revelli.

In cosa consiste il progetto nello specifico?

“In quasi due anni di lotta partigiana a Paraloup combatterono 149 giovanissimi. Solo 9 avevano più di 25 anni, tra cui Nuto Revelli. Il nuovo progetto è ispirato a quell’esempio” ha spiegato Beatrice Verri mentre Gastone Cottino, presidente del comitato per il centenario di Nuto Revelli ha sottolineato che “Furono dei giovani tedeschi i primi ad alloggiare a Paraloup dopi i restauri, a pulire i sentieri della zona. Poi sono nate molte cose da allora, inclusa un’associazione fondiaria”.

La borgata era stata acquistata nel 2006 dalla Fondazione, poi restaurata con fondi pubblici e di fondazioni bancarie. Da sei anni è gestita da una società della valle Stura che ieri ha fatto sentire il suo malcontento per il mancato rinnovo dell’incarico, scrivendo su Facebook.

“Hanno fatto un lavoro ottimo, il loro impegno deve continuare, ma in altre forme. Abbiamo lavorato per creare a Paraloup non solo un rifugio come tanti e non escludiamo nessuno in questi nuovo percorso”. La ricerca per due addetti si conclude il 22 agosto. Il 29 luglio alle 19 è previsto un incontro a Rittana per spiegare come sarà questa «seconda nuova vita» della borgata partigiana.