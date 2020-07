Scoppio Quargnento, la Procura chiede complessivamente 24 anni di carcere per i coniugi Vincenti

Alessandria – Diciotto anni di reclusione, dodici con il rito abbreviato, sono le richieste del procuratore capo di Alessandria Enrico Cieri per i coniugi Giovanni Vincenti e Antonella Patrucco nel primo processo sullo scoppio di Quargnento, in cui morirono tre vigili del fuoco, Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido, e rimasero feriti altri due pompieri e un carabiniere.

Quello di oggi, in abbreviato, riguarda i reati di lesioni personali, crollo doloso, truffa assicurazione, calunnia al vicino di casa, tutti aggravati. L’11 settembre, in Corte d’Assise, si terrà quello per omicidio plurimo doloso aggravato.

I fatti.

È la notte tra il 4 e il 5 novembre quando Quargnento è svegliata da un forte boato proveniente da una cascina in via San Francesco. I vicini chiamano i vigili del fuoco. Ma intorno all’una e mezza c’è un secondo scoppio nell’abitazione: dentro ci sono Matteo Gastaldo di 47 anni, Marco Triches di 38 e Antonio Candido 32 anni, i pompieri eroi per i quali pochi giorni dopo viene celebrato il funerale di Stato alla presenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Altri due vigili e un carabiniere rimangono feriti. A causare l’esplosione delle bombole di gas: l’ipotesi che lo scoppio sia doloso è confermata dal ritrovamento di un timer per il comando a distanza.

Dunque un gesto “deliberato, voluto, doloso”, come dichiarato dal procuratore capo di Alessandria, Enrico Cieri.

Il proprietario del cascinale era Gianni Vincenti, un imprenditore che in passato aveva gestito un maneggio vicino all’abitazione esplosa, che l’aveva comprata più di vent’anni prima. Negli ultimi tempi era stata messa in vendita per problemi economici, come lui stesso aveva dichiarato, ma nessuno l’aveva ancora comprata. Chiamato da un vicino di casa, quella stessa notte, per informarlo dell’esplosione, Vincenti aveva poi indirizzato i Carabinieri verso persone che a suo dire gli avrebbero potuto fare del male.

La svolta nelle indagini arriva rapidamente, nella notte tra l’8 e il 9 novembre. Un foglietto con le istruzioni per il funzionamento del timer trovato nella camera da letto della casa di Alessandria fa crollare Vincenti, che a quel punto confessa: è stato lui a piazzare le bombole con il timer per poter riscuotere l’assicurazione di circa un milione e mezzo di euro. L’accusa è gravissima: l’omicidio dei tre pompieri per la procura è doloso, perché Vincenti al telefono avrebbe avuto il tempo e il modo, tra la prima e la seconda esplosione, di avvertire i soccorritori. Sul dolo si giocherà la battaglia giudiziaria di settembre. Vincenti, reo confesso, ha sempre detto che non voleva uccidere nessuno.

La tesi del procuratore Cieri e del sostituto Elisa Frus, è che anche la moglie Antonella Patrucco abbia avuto un ruolo decisivo nel progetto di Vincenti e per questo, lo scorso febbraio ne avevano chiesto l’arresto. Richiesta rigettata dal Gip, ma accolta dal tribunale del Riesame a cui la procura aveva fatto appello e infine confermata dalla Cassazione. Antonella Patrucco è stata arrestata il 24 giugno.

Il 28 maggio, il gip Paolo Bargero ha deciso di sdoppiare il processo.

Oggi la Procura ha chiesto per i coniugi, complessivamente, 24 anni di carcere.