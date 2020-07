Scuole, Novi si prepara al nuovo imminente anno: a disposizione degli studenti spazi fieristici, il palazzetto dello sport e il pattinodromo

Novi Ligure – In vista della riapertura delle scuole, a settembre, anche Novi si sta preparando e lo sta facendo con un piano che potrebbe prevedere alcuni sacrifici.

In primis l’edizione dicembrina della manifestazione enogastronomica Dolci terre di Novi, i cui locali di viale dei Campionissimi serviranno per aggiungere aule, mentre le società sportive dovranno concedere l’uso del Palazzetto e del pattinodromo agli studenti dell’Amaldi.

Per prima cosa, però, si dovrà potenziare la connessione internet anche in previsione di un non impossibile ritorno alla pandemia in autunno.

Previste, comunque, lezioni a distanza via internet come confermato dall’assessore alla Pubblica Istruzione Costanzo Cuccuru: “stiamo disegnando i percorsi di entrata e uscita dai plessi Pascoli, Zucca, Rodari e Martiri della Benedicta. Il distanziamento in aula per primarie e secondarie sarà attuato per quanto possibile anche sfruttando i locali degli ex custodi. Potrebbero essere utilizzati come triage per l’isolamento dei bambini con problemi insorgenti. Inoltre, non si farà educazione fisica, anche perché le palestre e i refettori saranno utilizzati per attività didattiche di altro tipo. I bambini consumeranno sul proprio banco scolastico i pasti, preconfezionati dalla ditta Dussmann. Per il liceo Amaldi in accordo con il dirigente Maranzana sarà privilegiato l’uso della palestra della scuola Martiri e del Palazzetto dello sport, da cui si ricaveranno 4 sezioni scolastiche. Ma stiamo valutando anche di mettere al servizio della didattica il pattinodromo. Il dirigente scolastico ha prospettato l’impossibilità di garantire le palestre alle società sportive. Questo perché i licei occuperebbero più spazi. Però, in parte, nell’anno questo problema dovrebbe rientrare. Chiaro che per le società dovremo studiare piani diversi mentre “Dolci terre”, potrebbe essere organizzata in una tensostruttura in piazza Dellepiane”.

Sul Ciampini-Boccardo presto si dovrebbe tenere un incontro con la Provincia per arrivare alla definizione dello spazio dell’ex ristorante Bunet al centro fieristico.