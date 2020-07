Torrenti del biellese ripopolati con 770 chili di trote fornite da aziende

Biella – I torrenti biellesi tornano a ripopolarsi di trote. Le guardie ittiche volontarie della Fipsas hanno immesso nei principali corsi d’acqua biellesi ben 770 chili di trote iridee pronta pesca. I ripopolamenti hanno interessato il torrente Oropa nel territorio di Pralungo, il torrente Cervo in località Asmara, lo Strona a Cossato e l’Elvo a Occhieppo Superiore, con 60 chili di trote per ogni sito.

Alla diga di Camandona sono stati immessi 130 chili di trote, 40 chili nei torrenti Ostola a Masserano e Bisingagna a Brusnengo. Al torrente Sessera sono infine andati ben 320 chili, distribuiti equamente nei territori di Pray, Coggiola e Crevacuore.

Inoltre nel torrente Oropa sono state immesse seimila trotelle non ancora a misura e 10.000 nel Cervo. I pescatori ora attendono la pubblicazione del nuovo piano ittico con le linee guida della pesca sportiva e i provvedimenti di gestione del territorio.