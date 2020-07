Vercelli, scontro tra due auto in centro città: due persone in ospedale

Vercelli – Incidente in centro città, a Vercelli, all’intersezione tra via Derna e piazza Camana.

Intorno alle tre e mezzo del pomeriggio alcune squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Vercelli hanno dovuto effettuare un intervento a causa di un sinistro che ha coinvolto due autovetture: una di queste dopo l’impatto si è capovolta.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dell’area circostante.

Sono intervenuti anche il personale sanitario del 118 e la polizia municipale: le occupanti dell’auto sono state trasportate all’ospedale Sant’Andrea per le cure del caso.