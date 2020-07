Biella, il mondo del tessile riparte dalle fiere: si comincia a settembre con Milano Unica

Biella – Sarà una due-giorni serrata e con un orario più lungo. L’8 e il 9 settembre Milano Unica sfida covid e crisi mondiale e a Rho Fiere conferma la 31° edizione del salone dedicato al mondo del tessile/accessori per abbigliamento moda di alta gamma. Nelle due giornate saranno presentate le collezioni Autunno/Inverno 2021-22. Al momento sono 42 le aziende che partecipano a IdeaBiella, 127 a ModaIn Fabrics e 32 a ModaIn accessories mentre Shirt Avenue schiera 18 marchi.

Intanto anche Première Vision a Parigi conferma le date del salone, al Parc des expositions dal 15 a 17 settembre mentre Filo, che ha presentato questa settimana le tendenze via webinar, rimanda al 7 e 8 ottobre.

“La scelta di presentare la 54a edizione di Filo attraverso un webinar è dovuta al momento eccezionale che stiamo attraversando. Si è però rivelata vincente, che ci ha permesso di comunicare in un unico appuntamento con un ampio numero di espositori e operatori del tessile. Ma al di là dei vantaggi del digitale, resta fondamentale la “fiera in presenza”, perché permette agli operatori di capire il prodotto e di immaginarne gli sviluppi possibili. E’ fondamentale che la filiera torni a presentarsi al mondo interno attraverso le fiere che rappresentano un forte segnale di ripartenza del sistema strumentale alla ripresa” il commento di Paolo Monfermoso, responsabile dell’expo.