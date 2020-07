Da Cambiamo con Toti: per le comunali a Valenza ottima sinergia del centrodestra unito

“Anche per le elezioni amministrative, il centrodestra dimostra la propria coerenza e la capacità di trovare sinergie importanti per il bene dei cittadini”. Lo dichiara il Senatore e coordinatore nazionale di Cambiamo! Massimo Berutti in occasione della conferenza stampa di presentazione della squadra di centrodestra guidata dal leghista Maurizio Oddone, che si candida alla guida della città.

“Dopo cinque anni disastrosi, senza un minimo di visione e con il peggioramento di tutte le condizioni della città, i valenzani meritano un cambio di passo. La squadra guidata da Oddone, che terrà insieme tutte le componenti del centrodestra, è lo strumento giusto per questo rilancio. L’impegno a sostegno da parte del Comitato Cambiamo sarà massimo. Quanto agli obiettivi da portare a termine – prosegue Berutti – bisognerà sfruttare le opportunità date dai nuovi insediamenti produttivi e rilanciare la vocazione produttiva della città. Valenza è una realtà unica nel mondo e merita che a livello nazionale siano create sinergie e azioni concrete per il settore orafo, costruendo ad esempio le condizioni per un credito di imposta sostanzioso per le aziende. A livello locale non dovrà mancare l’attenzione a ricostruire i fondamentali abbattuti dall’amministrazione uscente, dal decoro alla sicurezza, passando per un rilancio di un Centro Zona che ha perso rilevanza, sino ad arrivare a dare vita a manifestazioni che diano lustro alla città. Sono azioni che il centrodestra sa come mettere in campo rapidamente e in modo efficace e non ho dubbi che i valenzani vorranno sostenere questa concretezza”.