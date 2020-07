Da Coldiretti Alessandria: al Programma di Sviluppo Rurale servono misure straordinarie per fronteggiare crisi post Covid

Chiudere rapidamente pagamenti bonus agli agriturismi e non dimenticare il settore zootecnico

Coldiretti Alessandria chiede alla Regione un’accelerazione per chiudere in tempi rapidi i pagamenti del bonus destinato agli agriturismi, settore che ha avuto perdite fino al 100% a causa del Covid e sottolinea la necessità di predisporre al più presto misure straordinarie a sostegno dei comparti che hanno particolarmente sofferto a causa della pandemia e che sono stati, fino ad oggi, dimenticati, come il florovivaismo e la zootecnia da carne bovina allevata in Piemonte oltre a quella di razza Piemontese.

“In questa fase più che mai, è necessaria una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse del Psr – ha sottolineato il Presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco – per cui una soluzione può essere quella di attivare la nuova Misura 21 a sostegno di comparti di grande rilievo per l’economia del nostro territorio e per aiutare le imprese agricole ad uscire dalla situazione di grande difficoltà generata dal lockdown che, pur avendo fatto emergere il valore strategico del settore agroalimentare, ha generato elevate tensioni a livello economico-finanziario”.