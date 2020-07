Da domani tagli ai treni sulla linea Acqui-Ovada-Genova, scoppia la protesta dei pendolari

Ovada – Già oggi ci saranno i primi disagi, per i pendolari, per lo sciopero indetto in Liguria da Filt Cgil e Uil Trasporti dalle 9 alle 17. Ma il peggio, sulla Acqui-Ovada-Genova, arriverà da domani, con l’avvio della riduzione del servizio fino al 10 settembre per lavori legati al Terzo valico che obbligheranno a spostare qui una parte del traffico merci della direttrice dei Giovi.

Saranno sette le coppie di treni al giorno con “buchi” di orario notevoli, così che per buona parte della giornata si resterà senza collegamenti tra Liguria e questa zona del Piemonte.

I convogli garantiti saranno quelli delle 6,04 – 7,03 – 7,40 – 9,17 – 17,17 – 18,17 e 20,40 da Acqui a Brignole e quelli delle 6,05 – 7,09 – 12,12 – 14,12 – 17,13 – 18,12 e 19,12 da Brignole ad Acqui, più due bus notturni: alle 3,55 da Acqui e alle 0,20 da Genova.

Il comitato, che già aveva scritto alla Regione Liguria e a Trenitalia e Rfi per chiarimenti urgenti, ieri ha risposto per le rime alla nota con cui Fs confermava il taglio: «Ci vogliono prendere in giro, parlando di 16 collegamenti al giorno. Non sono altro che i due bus notturni e le 7 coppie di treni di cui parliamo noi, con buchi fino 7 ore». Grande è la preoccupazione per quello che succederà dalla prossima settimana, anche per «l’informazione inesistente sulle modifiche alla circolazione».

Immediato l’allarme lanciato dal Alessandra Repetti del Comitato Pendolari: “In tanti sono ignari di questa drastica riduzione del servizio, vedremo le persone brancolare nelle stazioni in attesa di treni che non arriveranno mai. Molte persone che lavorano a Genova, con la linea azzoppata e l’A26 intasata, saranno costrette ad affittare una casa e a vedere sfumare parte del loro stipendio. Io per prima”.