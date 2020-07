Dalla Provincia di Alessandria: dal 3 agosto saranno attivi i tutor sulla Sp10 Var

Il presidente della Provincia Gianfranco Baldi: “Mezzo di dissuasione efficace per ridurre i sinistri stradali”

Terminati gli adempimenti di legge, da lunedì 3 agosto sarà attivato un nuovo tutor sulla Sp 10 Var, l’unica strada classificata come Categoria B sul territorio provinciale. “Dalla sua inaugurazione la Tangenziale di Alessandria, ed in particolar modo in quel tratto, è stata teatro di molti incidenti stradali – dice il Presidente della Provincia di Alessandria Gianfranco Baldi (nella foto)– che, in alcuni casi hanno avuto anche gravi conseguenze. Per questo l’Ente ha deciso di installare un tutor che, in qualche modo, possa funzionare da dissuasore per l’alta velocità”.

Il nuovo apparecchio è stato installato nella porzione che va dal km 0 al km 3+200, ovvero dall’origine, all’altezza del platano di Napoleone, all’uscita di Viale Milite Ignoto, in entrambi i sensi di marcia, e controllerà la velocità media degli autoveicoli, garantendo così il rispetto dei limiti sull’intera tratta.

“Confidiamo in una riduzione dei sinistri. Basti pensare – conclude il Presidente Baldi – che già dal momento in cui sono stati installati i cartelli di segnalazione delle postazioni, circa un mese fa, nonostante gli apparecchi fossero ancora spenti, non sono stati registrati incidenti stradali, nonostante l’alto numero di veicoli che quotidianamente percorrono la tratta. Speriamo che questa tendenza resti costante e che con l’entrata in funzione di questo sistema di rilevamento della velocità media, si possa ridurre definitivamente l’infortunistica stradale”.