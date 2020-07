F1 cancella gare in America causa Covid-19, aggiunge GP a Imola

Londra (Reuters) – La Formula Uno ha cancellato le quattro gare previste per questa stagione nel continente americano, a causa della pandemia di Covid-19. Ha anche aggiunto al calendario tre gare europee, tra cui anche quelle nei popolari circuiti di Imola e di Nuerburgring.

Nonostante l'esclusione dei Gran Premi previsti in Canada, Texas, Messico e Brasile, Formula Uno ha detto in un comunicato che il circuito portoghese di Portimao ospiterà un Grand Prix per la prima volta nella storia dello sport.