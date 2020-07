Positivo asintomatico uno dei quarantotto migranti arrivati a Castello d’Annone

Castello d’Annone – Uno dei quarantotto migranti del Bangladesh arrivati sabato scorso a Castello d’Annone all’hub gestito dalla Croce Rossa è positivo al coronavirus. Asintomatico.

è il risultato dei tamponi cui tutti sono stati sottoposti lunedì nonostante al loro arrivo a Lampedusa i test sierologici avessero dato esito negativo per tutti quanti.

La notizia è stata analizzata ieri nella riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica indetta dal Prefetto che si è tenuta al Municipio di Castello d’Annone alla presenza del sindaco, del presidente della Provincia, sindaco e assessore alle politiche sociali del Comune di Asti, vicepresidente della Provincia, commissario straordinario Asl, presidente della Croce Rossa e forze dell’ordine.

La Croce Rossa ha assicurato che il ragazzo positivo è stato immediatamente isolato dal resto del gruppo e attualmente soggiorna, da solo, in un’ala della struttura tenendo contatti esclusivamente con personale sanitario adeguatamente formato e preparato per gestire persone con Covid.

Gli altri migranti arrivati con lui sabato scorso sono stati suddivisi in piccoli gruppi di sei persone e rimarranno nella struttura per altri 14 giorni prima del loro smistamento presso i centri di accoglienza piemontese.

La struttura, che un tempo ospitata un deposito dell’Aeronautica, è completamente isolato e recintato ed è presidiato dalle forze dell’ordine con una vigilanza fissa, dunque i migranti non possono uscire e incontrare la popolazione.