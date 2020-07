Ad agosto torneranno i treni sulla linea Acqui Terme – Savona

Acqui Terme – Dovrebbero finire il primo agosto i lavori sulla linea ferroviaria San Giuseppe – Savona, interessata da cantieri ormai da diverso tempo.

Ieri ha riaperto un tratto di una linea ferroviaria Savona-San Giuseppe-Acqui Terme via Ferrania ma fino al primo agosto i disagi resteranno, almeno in parte.

Come ha fatto sapere Rfi, dopo oltre un mese è tornata utilizzabile in parte la linea da Savona ad Acqui via Ferrania. Dal 14 giugno era chiusa la tratta Savona-San Giuseppe per i danni dell’ultima alluvione. Da quel giorno i treni regionali da Acqui ad Asti e da Acqui a San Giuseppe di Cairo e poi Savona erano stati cancellati e sostituiti con bus nell’intero percorso. I treni della Alessandria –Savona, fino al 17 luglio, avevano fatto capolinea ad Acqui Terme ed erano stati sostituiti con bus tra Acqui Terme e Savona. Infine, dal 18 luglio a ieri, tra Alessandria e Savona, erano disponibili solo i bus. Un’odissea terminata grazie ai lavori eseguiti da Rfi e costati 12, 5 milioni di euro per consolidare i versanti lungo alcuni tratti della linea ferroviaria, ripristinare opere di contenimento e costruirne nuove, regimentare le acque per garantirne lo scorrimento in caso di pioggia. Ponti e viadotti sono stati infine impermeabilizzati e consolidati.

Da oggi, invece, e fino al 10 settembre traffico passeggeri ridotto, come annunciato a giugno, sulla Acqui-Ovada-Genova. I regionali, dai dodici attuali, saranno ridotti a sei, come lo scorso anno nello stesso periodo. Il motivo sono i lavori sul nodo ferroviario di Genova legati al Terzo valico. L’operazione impedirà ai treni merci di utilizzare la linea di Mignanego, e i convogli saranno quindi dirottati sulla Acqui-Ovada-Genova. In parole povere i passeggeri dovranno fare spazio alle merci.

Dal 3 al 31 agosto la circolazione sarà, inoltre, sospesa totalmente lungo la tratta Acqui-Prasco per i lavori di adeguamento sismico a Visone, dove sarà necessario togliere il binario e consolidare il ponte in muratura. E intanto la viabilità lungo la A26 e l’ex statale 456 del Turchino continuano.