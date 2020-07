Assolta Aurela Pehrati, la ragazza che alla periferia di Ovada travolse e uccise con la sua auto il cinquantatreenne Massimo Garitta la sera di Capodanno del 2018

Ovada – “Legittima difesa” ha detto il giudice, accogliendo pienamente le tesi della difesa. È stata assolta, ieri, in Tribunale ad Alessandria, dall’accusa di omicidio volontario, Aurela Perhati, la ragazza di 25 anni coinvolta nella morte di Massimo Garitta, 53 anni, travolto la notte di Capodanno del 2018-2019.

La giovane era stata arrestata il 4 gennaio 2019. Il cadavere di Garitta era stato trovato il mattino di Capodanno in un campo vicino alla ferrovia. L’uomo, di 53 anni, era stato ritrovato con i pantaloni abbassati: sull’erba, le tracce delle gomme di un auto. Garitta era stato travolto e schiacciato. Era un uomo che viveva ai margini, a Ovada più o meno tutti sapevano che si rivolgeva a lui chi voleva comprare della droga.

Gli inquirenti erano arrivati alla Perhati per il fatto che sul giubbotto dell’uomo era impresso il numero di matricola della marmitta dell’automobile della giovane.

La ragazza, ascoltata poi dal pubblico ministero, aveva raccontato che la sera della vigilia la sua strada e quella di Garitta si erano incontrate anche se i due non avevano nessun legame. Lei aveva dato a lui un passaggio con la sua auto, giungendo in una strada buia e periferica dove poi Garitta, secondo il racconto della venticinquenne, aveva tentato di violentarla. In preda al panico e al terrore, la ragazza era scappata nei campi a bordo della sua auto, travolgendo nella sua corso l’uomo.

I fatti erano stati raccontati in maniera contraddittoria dalla ragazza che era stata subito trasferita in carcere. Chiesta dai difensori una perizia psichiatrica, era venuto fuori che la sera del 31 dicembre 2018 la giovane «era affetta da un grave disturbo che limitava al lumicino la sua capacità di intendere e volere». Così come anche durante l’interrogatorio reso al pm prima del suo arresto il 4 gennaio.

Il gip Paolo Bargero aveva, quindi, deciso per la scarcerazione della giovane alla quale erano stati concessi gli arresti domiciliari e il trasferimento in una comunità di recupero.

Rimaneva però il fatto evidente: Massimo Garitta era morto per lo schiacciamento provocato dall’auto guidata da Aurela Perhati, che gli è passata sopra.

I legali della ragazza nel frattempo avevano chiesto il rito abbreviato. Ma per il pubblico ministero, Eleonora Guerra, che aveva coordinato le indagini dei carabinieri, si trattava di un omicidio volontario, per questo ha chiesto una pena a 8 anni di reclusione. Una richiesta che non è stata accolta dal giudice Aldo Tirone e che ha accolto invece in pieno la tesi difensiva degli avvocati.

I legali, infatti, avevano da sempre sostenuto la tesi della legittima difesa come conseguenza all’aggressione prima e alla fuga poi. A ciò era stata aggiunta anche l’evidenza della violenza subita da Aurela: ciò era infatti certificato nel referto medico redatto nel carcere di Vercelli nel quale era stata trasferita la giovane subito dopo il suo arresto.