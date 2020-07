Giovane africano prende a cazzotti una ragazza e mette Ko un ragazzo: non gli fanno niente

Roma – Noi facciamo i cronisti da qualche decennio ma non riusciamo a credere ai nostri occhi per quel che sta succedendo in Italia a causa degli immigrati clandestini. Nella nostra lunga carriera ne abbiamo viste di tutti i colori ma ora, tra africani scappati dai centri di accoglienza, Lampedusa che ha chiesto lo stato di emergenza, i focolai di covid19 che stanno riprendendo forza grazie anche – e soprattutto – ai migranti in entrata dai Balcani, la violenza e la maleducazione per le strade, siamo allo sbando. Per quanto ci riguarda cerchiamo di pubblicare il minimo – tra video e lanci di agenzia – di quello che riceviamo quotidianamente in redazione, per non creare allarmismo, ma vi garantiamo che la situazione in alcune zone d’Italia è ormai fuori controllo. Nessuno fa niente e neppure in questo caso l’addetto alla sicurezza – in maglia bianca fuori dal locale McDonald’s – cerca di bloccare il giovane di colore e dargli quattro cazzotti per poi portarlo in caserma. Non lo fa, non per mancanza di coraggio, ma per non beccarsi una denuncia che poi la nostra solerte magistratura potrebbe trasformare in fermo a suo carico. Meglio non cercarsi grane. Il video riprende l’esibizione davanti al McDonald di Corso Francia del giovane africano che prima picchia una ragazza, poi stende un ragazzo e poi si allontana accompagnato fin troppo educatamente dall’addetto alla sicurezza, per poi andarsene indisturbato. Se non si prendono dei seri provvedimenti di ordine pubblico fra qualche mese finisce male.

Da #RadioSavana