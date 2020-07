Mafia nigeriana, nuovo blitz: arrestati altri 28 arrivati coi barconi

Catania – La polizia di Catania ha eseguito un fermo nei confronti di 28 persone, prevalentemente nigeriane,appartenenti alla confraternita cultista dei Maphite, organizzazione criminale transnazionale con sede in Nigeria e basi nei paesi europei e in diverse regioni italiane. Il 21 luglio scorso è stata decapitata la cellula operativa siciliana ‘Family Light house of Sicily’,con il fermo del capo e dei responsabili di zona e altri sodali rintracciati nel resto d’Italia. Documentati dalle indagini diversi summit notturni tra i vertici.