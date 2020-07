Riduzione dell’aliquota Imu per negozianti e artigiani e aiuti sull’affitto per le famiglie: il Comune di Ovada va incontro ai cittadini

Ovada – Per venire al settore commerciale e alle famiglie colpiti dalla crisi economica dovuta al coronavirus, venerdì in consiglio comunale ad Ovada sarà approvata una variazione di bilancio decisa insieme alle opposizioni e alla categorie interessate: Imu ridotta per commercianti ed artigiani ma anche aiuti per gli affitti e per il pagamento della tassa rifiuti.

Ieri, a Palazzo Delfino, gli amministratori comunali hanno annunciato gli interventi specificando che sono riferiti ovviamente solo a quest’anno, per via della pandemia. In sede di assestamento di bilancio saranno proposte le aliquote Imu con una riduzione dell’aliquota base per i fabbricati di categoria C1 (negozi e botteghe), C3 (laboratori per arti e mestieri) e D (fabbricati per attività produttive, industrie e altro), «utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare di un’attività d’impresa. Tale categoria di immobili, invece dell’aliquota dell’1,06 per cento, prevista per i fabbricati del gruppo catastale C e D, avranno, per il 2020, un’aliquota dello 0,86%».

Ovada ha ottenuto finora da Roma 121.585 euro e ne attende altri 300.000 dal fondo dedicato proprio alle mancate entrate per gli enti locali. La manovra è stata possibile anche grazie ai 400.000 euro risparmiati con la rinegoziazione dei mutui. La giunta ha inoltre previsto 50.000 euro per l’aiuto all’affitto delle famiglie in difficoltà e altri 22.000 euro per esenzioni dalla tassa rifiuti.

Stanziati inoltre 100.000 euro per la riduzione della tariffa fissa dei rifiuti dovuta a Econet dalle attività produttive e commerciali, per il periodo di lockdown.