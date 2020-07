Ronaldo nel suo yacht da 12 milioni di euro attraccato al largo di Cogoleto

Cogoleto (Sonia Oliva) – In questa strana estate, tra i tanti vip che hanno scelto di trascorrere le vacanze in Italia, anche Cristiano Ronaldo che a bordo del suo yacht si è fermato al largo di fronte alla spiaggia di Cogoleto. Il campione juventino ha, infatti, scelto la Liguria per riposarsi con la sua adorata compagna Giorgina Rodriguez, mamma dei suoi figli. Lo yacht non è certo passato inosservato. Un modelle di Azimut Benetti, 35 metri di extra lusso, dotato di tutti i confort possibili e immaginabili per una vacanza da sogno. Alla sua Giorgina, CR7 ha dedicato anche un messaggio sul suo profilo instagram, a commento di una foto che li ritrae sereni e sorridenti stesi al sole: “Realizza i tuoi sogni sempre con una compagna speciale”. Un viaggio dalla Versilia alle Cinque Terre, passando per Loano e Cogoleto. Una scia che ha fatto sognare i bagnanti che, dai loro lettini sulla spiaggia, hanno soltanto potuto ammirare la bellezza e l’eleganza del mezzo scelto dal calciatore portoghese per le sue vacanze. Un gioiello della navigazione, non certo accessibile a tutti. Il prezzo base dello yacht è di 12 milioni di euro. Personalizzazioni e personale di bordo, ovviamente, sono costi a parte.

Foto di Laura Oliva