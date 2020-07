Stresa, ruba bici a due poliziotti tedeschi in vacanza sul lago ma è subito catturato

Stresa – Un trentatreenne marocchino, Nabil Aziri, è stato arrestato, nei giorni scorsi, dai Carabinieri mentre cercava di caricare su un treno che era diretto a Milano una bici del valore di quasi tremila euro.

Dopo una notte in camera di sicurezza, l’uomo ieri era in tribunale a Verbania davanti al giudice Annalisa Palomba che ha convalidato l’arresto e su richiesta del Pm Anna Maria Rossi ha disposto la misura cautelare in carcere in attesa del processo che è fissato per martedì.

Il trentatreenne è risultato irregolare, già colpito da due ordinanze di espulsione e sul suo telefonino i carabinieri hanno trovato foto di altre biciclette che l’arrestato ha detto non sapere come mai siano tra le immagini che aveva in memoria. Ha poi negato di aver rubato la bici, di averla solo presa in prestito per raggiungere la stazione di Stresa e che lui in zona era arrivato solamente per fare la barba a un amico, giustificando in questo modo il possesso, insieme al pettine estratto dal suo zainetto, delle forbici con cui ha tagliato le cinghie che tenevano su un portapacchi la bicicletta sganciata da una Audi in via Roma a Stresa e di proprietà di una coppia di turisti tedeschi, entrambi sono poliziotti.

I carabinieri di Stresa che l’hanno bloccato in stazione erano in borghese, impegnati in un servizio di pattugliamento istituito proprio in seguito al furto di una bicicletta a un residente qualche giorno fa.