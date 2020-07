Animalisti sulle barricate: anche Biella deve avere il Centro Recupero Animali Feriti

Biella – Parte domani, lunedì 27 luglio, la settimana del sit-in organizzato dal Meta (Movimento etico tutela animali) davanti al palazzo della Provincia per ottenere il Cras (Centro di recupero di animali selvatici) per ricoverare gli animali feriti. Il Meta punta innanzi tutto ad ottenere dai tecnici e dagli amministratori provinciali il nulla osta per realizzare questo centro specializzato nella cura e nel recupero dei selvatici coinvolti in incidenti stradali. Il presidio, che ha già ottenuto l’autorizzazione dagli agenti della Digos, sarà attivo 24 ore su 24. Sono infatti ricorrenti in zona gli incidenti stradali che vedono coinvolti caprioli e cinghiali bisognosi di cure per le gravi ferite riportate. Oggi il Cras più vicino si trova a Cuneo.