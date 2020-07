Condannato il rettore del seminario che abusò di alcuni allievi minorenni

Gozzano – La sentenza è definitiva: venerdì la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dai legali di Vladimir Resendiz Gutierrez, 42 anni, già rettore del seminario minorile dei Legionari di Cristo di Gozzano chiuso quattro anni fa per carenza di vocazioni. Secondo i giudici romani il sacerdote ha abusato di giovani allievi dell’istituto e deve scontare 6 anni e mezzo di carcere. Ormai sospeso a Divinis dal Santo Pontefice, l’ex religioso che oggi vive in Messico, era stato condannato a sette anni in primo grado a Novara, confermati in appello a Torino con un leggero sconto per la prescrizione di alcuni episodi. Difeso dall’avvocato Natalia Currò, era accusato di atti sessuali con minorenne, per una serie di attenzioni particolari nei confronti di due ragazzi, un italiano e il compagno austriaco, ex allievi dell’istituto. Per un terzo giovane, anche lui molestato, i fatti si erano già prescritti ancora prima dell’udienza preliminare. Il Gutierrez confidava in una riduzione della pena vista la parziale confessione e la mancata concessione delle generiche nei precedenti gradi di giudizio. Invece il quadro è rimasto invariato. Confermata anche la provvisionale di risarcimento danni da 80 mila euro per ciascuna delle vittime, e di 10 mila euro per i loro genitori, rappresentati dall’avvocato Daniela Cultrera. Le vittime, all’epoca avevano 12 e 14 anni.