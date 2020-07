Da Lega Piemonte: Stati Generali della montagna

Panza (Lega): temi interessanti anche se la retorica gronda. Belle parole ma vorremmo vedere i fatti

“Si sono conclusi ieri, sabato 25 luglio, a Roccaraso, alla presenza di ben tre ministri della Repubblica, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, la ministra per l’innovazione tecnologica Paola Pisano e il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, gli Stati generali della montagna. Siamo felici che evidentemente il tema dell’Italia “dimenticata” sia finalmente presente nell’agenda di questo Governo – dichiara Alessandro Panza, europarlamentare e Responsabile del dipartimento aree montane della Lega – soprattutto in vista degli interventi che il Parlamento dovrà programmare per la definizione del Recovery plan da presentare entro ottobre all’Unione Europea, Piano di cui peraltro siamo curiosi di vedere i contenuti. Ben venga quindi l’occasione – prosegue Panza – per definire le strategie di rilancio del tessuto montano post-Covid. In questi due giorni abbiamo sentito parlare di sostenibilità, resilienza, green economy, digitalizzazione, di ripartire dall’Italia “trascurata”. Auspichiamo non sia la solita retorica trita e ritrita, ma che dietro questi bei discorsi ci sia la concretezza risolutiva per territori da troppo tempo abbandonati, 4 mila comuni, più della metà del totale del Paese, con il 60% del territorio nazionale e il 22% della popolazione. Sui Lep, Livelli essenziali delle prestazioni, prendiamo atto che dopo 10 anni di governo di sinistra – conclude Panza – abbiano compreso come i 35 miliardi di tagli alla Sanità – dal 2011 in poi, dal Governo Monti in poi – siano stati un problema soprattutto per le aree di montagna, che hanno visto i propri ospedali chiudere, o fortemente ridimensionati. Come spunto di riflessione crediamo che la ricaduta immediata dei canoni idrici sui territori affinché vengano utilizzati nella attività di sviluppo sia un fattore attrattivo per gli stessi, con nuove offerte di servizi, lavoro e quindi ripopolamento. Dopo le belle parole degli Stati Generali della Montagna vorremmo vedere i fatti. Noi siamo disponibili a collaborare e vigileremo su quanto è stato promesso”.