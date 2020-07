Finisce in moto contro il guard rail, muore ottico Novarese di 63 anni

Novara – Renato Crespi, 63 anni, titolare dell’Ottica Lorenzoni di Via Roma, è morto ieri mattina mentre, alla guida della sua potente BMW 1200 GS, stava percorrendo la tangenziale di Rivoli, vicino allo svincolo per Rosta e Avigliana, in direzione Bardonecchia. Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada andandosi a schiantare contro il guard rail. Dopo la caduta la moto ha continuato la sua corsa lungo la carreggiata dello svincolo, mentre il motociclista è volato oltre il guardrail cadendo sul prato all’interno dello spartitraffico. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo per diversi minuti, poi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Lo svincolo è rimasto chiuso al traffico per un paio di ore. Alcuni testimoni hanno riferito di aver assistito all’incidente. Le loro deposizioni saranno determinanti per comprendere quanto è successo. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Renato Crespi era iscritto al Moto club Novara impegnato nel fine settimana a completare il tour della Valle Maira. La partenza è avvenuta dal parcheggio dell’Ipercoop di Novara alle 8 di sabato. Quindici moto e il furgone di servizio si sono messi in viaggio verso il confine francese. Notte in tenda e poi di nuovo in sella alla volta della Francia. Domenica a Briançon e poi il rientro in Italia passando dal Colle dell’Agnello. Quando è avvenuto l’incidente l’ottico stava viaggiando solo, un fatto abbastanza frequente durante le tappe di trasferimento. Renato Crespi abitava con la famiglia in via Galileo Ferraris. Lascia la moglie Nadia e la figlia Danila.