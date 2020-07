Il 25 luglio 1943 e l’8 settembre 1943 non sono la stessa cosa

di Andrea Guenna – Tra la notizia dell’arresto di Mussolini (mascherato da dimissioni) avvenuto il 25 luglio del 1943 e l’annuncio dell’armistizio letto da Pietro Badoglio alla Radio alle 19:42 dell’8 settembre 1943 per informare gli italiani dell’avvenuto armistizio di Cassibile firmato con gli anglo-americani il giorno 3 dello stesso mese, erano passati 45 giorni. I due fatti erano, sì la conseguenza l’uno dell’altro, ma in quei 45 giorni la guerra andava avanti e gli alleati erano, piaccia o meno, i tedeschi. Leggo: “La notizia delle dimissioni di Mussolini da capo del governo e la sua sostituzione con il maresciallo Badoglio fu data solo alle 22,45 del 25 luglio 1943. La maggior parte degli italiani andò a letto senza sapere del radicale stravolgimento politico. Non così Duccio Galimberti, che si trovava a Torino dal fratello Carlo Enrico. Telefonò ai suoi compagni di studio e di partito, avvertendoli che sarebbe rientrato l’indomani presto a Cuneo. Era turbato dal secondo comunicato della radio, quello di Pietro Badoglio: La guerra continua a fianco dell’alleato germanico… chiunque turbi l’ordine pubblico sarà inesorabilmente colpito”. Non capisco come potesse essere turbato dal “secondo comunicato” quello dell’armistizio diramato solo 45 giorni dopo. Non poteva averlo sentito il 26 luglio! Chi ha scritto ‘sta roba ha compiuto un errore marchiano che è doveroso correggere, anche perché sulla guerra civile 43-45 se ne sono dette di cotte e di crude, ma di vere poche. In quei 45 giorni (dal 26 luglio all’8 settembre) ogni atto ostile all’alleato tedesco – piaccia o non piaccia – era una cosa sola: tradimento. Tra il 25 luglio e l’8 settembre, infatti, non era venuto meno il patto d’acciaio, sottoscritto proprio dal Re Vittorio Emanuele III in qualità di Capo del Governo, patto che legava l’Italia alla Germania e che, per questo motivo, gli italiani dovevano rispettare. Altra cosa sarebbe stata la situazione dopo l’otto settembre, per cui l’Italia, chiedendo ed ottenendo l’armistizio separato con gli Alleati, scioglieva di fatto il popolo italiano da qualsiasi impegno assunto coi tedeschi. Fare intendere pertanto che Duccio Galimberti il 26 luglio “era turbato dal secondo comunicato della radio, quello di Pietro Badoglio: La guerra continua a fianco dell’alleato germanico… chiunque turbi l’ordine pubblico sarà inesorabilmente colpito”; è confondere le carte in tavola. Il 25 luglio è una cosa, l’8 settembre un’altra cosa. Mio padre Alberto Guenna (nella foto a lato) è stato arrestato dai tedeschi il 9 settembre e il 12 settembre era già finito nel lager di Luckenwalde. Ma dal 25 luglio all’8 settembre era in regolare servizio alla caserma Passalacqua di Tortona, pur avendo quasi trent’anni ed essendo sposato e padre di una splendida una bambina di tre anni (a sinistra la moglie Olga e la figlia Margherita). Ed ha rispettato quel servizio per tutti quei 45 giorni, semplicemente perché l’alleato era sempre tedesco e il nemico che ci bombardava dal mattino alla sera angloamericano. Punto.

Senza andare a cercare dietrologie malate di un antifascismo che in quel momento interessava solo ad un pungo di italiani che avrebbero dato libero sfogo alle loro pulsioni solo dopo l’8 settembre.

Poi la storia di Galimberti è la storia di Galimberti, bella o brutta che sia a seconda delle convinzioni di ciascuno, ma è partita dopo l’8 settembre e non dopo il 25 luglio. Dopo il 25 luglio era nascosta, dopo l’8 settembre era alla luce del sole.

Confondere le due date non è fare un bel servizio alla storia ed alla verità. Ma soprattutto agli italiani che, fino all’armistizio, hanno rispettato i patti.

Pacta servanda sunt.

Qui fascismo e antifascismo non c’entrano un tubo.