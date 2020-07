Probabile interessamento di Autostradale srl, Cit di Novi Ligure verso la privatizzazione?

Novi Ligure – Per evitare un fallimento che sembra sempre più vicino, al Cit, Consorzio Intercomunale Trasporti, di Novi Ligure rimarrebbe un’unica soluzione, la privatizzazione.

La direzione dovrebbe essere questa alla luce di quanto emerso nell’ultima commissione comunale Trasporti dell’altro giorno in cui sarebbe sempre più insistente la voce dell’interessamento della società Autostradale srl, proprietaria della maggioranza delle azioni del consorzio Scat, la stessa che ha rilevato l’Arfea.

Una società con ampio raggio d’azione nel Sud della Lombardia soprattutto nei collegamenti con gli aeroporti tra Bergamo e Milano, indicata come la migliore e affidabile per aumentare il capitale del Cit, benché in passato si fosse parlato dell’interesse della torinese Gtt.

Ad accreditare la voce le dichiarazioni di due componenti della commissione, Giacomo Perocchio, consigliere della Lega per la maggioranza e Simone Tedeschi, del Pd, per l’opposizione di centro sinistra.

“In ballo, almeno per il momento, può esserci solamente Autostradale anche perché in una situazione come quella che sta vivendo il Cit, appare molto difficile che arrivi qualcuno da altrove, soprattutto con le limitazioni che pongono le ultime normative. Il Comune ha cambiato passo, riuscendo a capire che per avere l’ok della parte tecnico-amministrativa, l’unica possibilità è aprirsi a un socio privato. Il sindaco ha infatti scritto a Scat e sembrerebbero esserci le conferme di questo interessamento, almeno per acquisire parte delle quote del Cit. La nostra posizione è ben chiara ed è ferma sulla possibilità che Novi voglia rimanere in quota di partecipazione. Questo perché una società che fa trasporto pubblico locale rappresenta un investimento per il futuro. Bisognerà però vedere il parere degli altri 16 Comuni, poiché Novi detiene solo il 35% delle quote. A fronte di una gara che si farà ad evidenza pubblica, è importante che entri un privato che possa investire, dare un futuro al Cit e vincere la gara che si farà tra il 2022 e il 2023 per l’assegnazione delle linee dell’extraurbano dell’ambito Asti – Alessandria” ha affermato Giacomo Perocchio.

Dello stesso parere Simone Tedeschi, Pd, che ha però voluto sottolineare come con una politica attendista e inconcludente la maggioranza ha bruciato quattrini dei cittadini e aumentato le difficoltà dell’azienda, mettendola ancora più in crisi. “Intraprendere oggi questa strada, che è quella giusta, è più difficile rispetto a un anno fa. I conti sono peggiorati anche con l’emergenza Covid, pur non prevedibile” ha rimarcato Tedeschi.

“Tuttavia – ha aggiunto l’esponente Pd – riapprovano il nostro piano dopo aver buttato via un anno solo nel tentativo di far vedere che come maggioranza attuale non avrebbero responsabilità”.