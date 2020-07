Ragazzina di 14 anni finisce in coma etilico: salva per miracolo

Intra (Verbania) – La domanda è una sola: chi le ha fatto bere tutto quegli alcolici venerdì sera? Possibile che nessuno vedendola abbia pensato di aiutarla e portarla via da quell’ambiente che la stava uccidendo? Non ha neppure 14 anni la ragazzina che è finita in coma etilico in piazza Ranzoni a Intra. La minorenne era in compagnia di amici quando si è sentita male per l’eccessivo consumo di alcol. È stata ricoverata al Dea, dove è stata raggiunta dai genitori, avvisati dalla polizia municipale che sta svolgendo le indagini. Secondo una prima ricostruzione dei fatti pare che la giovane se sia stata colta da malore dopo aver bevuto in uno o più bar, locali che per aver somministrato alcolici a un minore di 16 anni rischiano la denuncia penale e la sospensione dell’attività. La sindaca Silvia Marchionini del Pd (nella foto) si dice preoccupata anche per quanto riguarda gli schiamazzi e la sporcizia lascia la sera dal popolo della notte. La situazione a Intra, popoloso quartiere di Verbania sul Lago Maggiore, è peggiorata dopo la quarantena. La sera c’è caos e non si può neppure dormire in pace. Polizia e Carabinieri hanno controllato 172 persone e in Via De Bonis, epicentro delle lamentele dei residenti di Intra, sono stati identificati due tunisini, di 24 e 27 anni che stavano litigando animatamente al punto che uno dei due, all’arrivo degli agenti, ha avuto un atteggiamento aggressivo anche nei loro confronti beccandosi una denuncia per resistenza e ubriachezza molesta. Il secondo è stato denunciato per minacce aggravate: è stato sorpreso ad agitare la catena di una bici tra gli avventori di un locale.