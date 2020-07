Ai rave party e agli sbarchi nessun controllo, ma a noi italiani che prendiamo il sole sulla spiaggia hanno riservato militari in mimetica armati di mitra!

Isola San’Antonio – Si calcola che siano stati cinquecento gli idioti che hanno organizzato un rave party assembrati in località Corea di Isola Sant’Antonio, nel tortonese, a cavallo tra le province di Alessandria e Pavia. Musica a tremila watt, aironi e altre specie protette in fuga (chissà se torneranno) e nessuno con la mascherina. Se chi scrive sale in autobus o al supermercato senza mascherina rischia una multa di 400 euro, ma a questi qua nessuno fa niente. Sapete cosa ha fatto la dozzina di agenti della questura (e io pago) intervenuti sul posto?

95 accertamenti di identità.

L’esatto contrario accade sulle nostre spiagge, dove ci siamo noi Cittadini Italiani a prendere il sole: a questo proposito lascia interdetti l’immagine dei militari armati di mitra sulla spiaggia di Ventimiglia per il controllo dei bagnanti in ottica Covid.

Tutto ciò mentre sbarcano migliaia di clandestini senza nessun controllo e tutto va bene madama la marchesa… pardon, signor Conte.

Questa è l’Italia.

Per chi non ci crede abbiamo il video.

Cliccare per credere.

Lamorgese… ma vada a quel paese!