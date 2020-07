Ammiraglio Cavo-Dragone lo sa o non lo sa che alcuni migranti tunisini sono sbarcati a Lampedusa con barboncino e bagagli?

Lampedusa (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e devo, mio malgrado, constatare che gli sbarchi sono diventati un’invasione – non barbarica – ma berbera. Se fosse la prima verrebbe dal Nord. Ma la seconda viene dal Nord-Africa e, per questo, fa morir dal ridere essendo una gigantesca presa per il culo in quanto è ormai sotto gli occhi di tutti – meno che dei comunisti i quali, dopo duecento anni, non hanno ancora capito come stanno le cose – che i cosiddetti migranti (quasi tutti uomini tra i venti e i trent’anni) usano i nostri mezzi militari per farsi traghettare gratis a casa nostra, dove avrà inizio una lunga vacanza a spese degli italiani in qualche resort di lusso. Chi scrive aveva a suo tempo salutato con soddisfazione l’arrivo dell’ammiraglio Cavo-Dragone al vertice della Marina Militare Italiana nella viva speranza che la sua nomina rappresentasse una svolta nella gestione dei porti rispetto al fenomeno dell’immigrazione selvaggia. E invece Cavo-Dragone è sparito nel nulla. Per fortuna abbiamo l‘ammiraglio De Felice che ha scritto alla Merkel lamentandosi della situazione nel Mediterraneo diventato un campo profughi in attesa di collocazione che, guarda caso, è sempre l’Italia.

Gli è che – caro Cavo-Dragone bello addormentato a Novi che è Ligure ma non sul mare – quello che sta accadendo a Lampedusa è vergognoso. Raffiche di sbarchi di vacanzieri in fuga dalla noia con l’isola presa d’assalto da turisti per caso. L’ultimo arrivo in ordine di tempo riguarda undici tunisini (nella foto di Agrigento Notizie), fra cui tre donne e un barboncino tenuto al guinzaglio: sono stati intercettati e trasbordati sul gommone della Guardia Costiera (Marina Militare signor Cavo-Dragone) mentre erano su un barchino al largo di Lampedusa. Così siamo arrivati al punto che il nostro Cavo-Dragone si è ridotto a fare da taxista ai migranti in mare.

Ma bravo!

Ah, quante speranze avevamo riposto nella sua nomina!

L’abbiamo chiamata addirittura eroe, credevamo che la sua reputazione fosse degna del compito al quale era stato chiamato.

E invece no. Dopo la sua nomina, il silenzio, l’inerzia, la Marina Italiana ridotta a traghettare migranti e farli sbarcare nei nostri porti. Tutto il contrario di quello che speravamo. Al punto che addirittura abbiamo i clandestini in pantaloncini, occhiali da sole e sigaretta in mano, fatti sbarcare al molo Madonnina.

Le tre donne, una delle quali con un grosso cappello di paglia, avevano con loro anche dei bagagli: il gruppo sembrava formato da vacanzieri. Altri sette tunisini sono stati rintracciati, dalla Guardia di Finanza – lei Cavo in questo caso non c’entra -, sugli scogli di Portu ‘Ntoni, accanto a Cala Croce. I migranti sono riusciti ad arrivare sulla terraferma e stavano abbandonando il barchino che gli aveva consentito l’approdo, ma stavolta e per fortuna, sono stati avvistate le Fiamme Gialle (no i suoi, Cavo) ed è scattato l’allarme.

Infatti l’area di Portu ‘Ntoni e Cala Croce sono tradizionalmente affollate dai turisti.

Lo sa o non lo sa, signor Cavo, che un altro gruppo di diciannove tunisini, fra cui due minorenni, sono stati rintracciati dalla Guardia di Finanza (sempre loro) nei pressi dell’isolotto di Lampione. Il gruppetto, su un barchino fatiscente, stava facendo rotta verso la costa di Lampedusa. Li ha scovati sempre la Guardia di Finanza e non i suoi prodi Comsubin (Comando subacquei e incursori), i marines italiani che non si vedono da nessuna parte, nemmeno in questi drammatici frangenti.

Alla fine si tratta di un’emergenza che gestiscono i poveri sindaci che devono accollarsi l’onere di fare sbarcare i migranti e sistemarli dove possono. In questo caso i migranti saranno ospitati nell’asfittico hotspot dell’isola, dove ce ne sono già 673 a fronte di una capienza di soli 95 migranti.

Per la cronaca, c’è da aggiungere che stamane due barche, con a bordo rispettivamente 7 e 16 tunisini, erano arrivate direttamente al molo Madonnina di Lampedusa. A bloccare, si fa per dire, i migranti, subito dopo gli approdi autonomi, sono stati i militari della Guardia di Finanza.

E i suoi prodi marines, Cavo-Dragone, dov’erano?

E io pago.