Automobilista rumeno percorre in retromarcia lo svincolo dell’A26: fermato e multato dalla Polstrada di Ovada

Ovada – Martedì scorso la Polizia Stradale di Ovada è intervenuta per la segnalazione, nelle vicinanze dello svincolo d’immissione A26 Sud dell’autostrada dei trafori A26- A10 Ovest, territorio del Comune di Genova, di un’auto intenta a percorrere in retromarcia, e dunque contromano, lo svincolo autostradale.

Un’azione peraltro ancora più pericolosa perché effettuata in uno svincolo privo di corsia d’emergenza e a visibilità preclusa. La manovra scellerata dell’uomo aveva, infatti, costretto molti camionisti, in transito lungo l’arteria già congestionata dal forte traffico di questi giorni, a deviare bruscamente e improvvisamente la propria corsa, sorpresi da quell’ostacolo imprevisto. L’intervento della Polstrada ha quindi permesso di bloccare il conducente, di nazionalità rumena ma residente in Spagna. L’uomo, per giunta, per compiere la pericolosa manovra, aveva chiesto alla propria compagna, passeggera del veicolo, di percorrere a piedi la carreggiata e segnalare la manovra vietata dal codice della strada.

Fermato appena in tempo dalla pattuglia della Sottosezione Polstrada di Ovada, il conducente è stato sanzionato e ora dovrà pagare 431 euro con in più la decurtazione di 10 punti sulla patente.