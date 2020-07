Camici, Fontana: “Ho convinto mio cognato a non chiedere soldi alla Regione”

Il governatore si difende in aula sul caso dei camici per il quale risulta indagato. E sul bonifico: “Ho voluto partecipare alla perdita economica proprio perché si tratta di mio cognato”

Milano (Massimiliano Melley per Milano Today) – Ha saputo della fornitura di camici da parte della società del cognato e della moglie solo il 12 maggio. Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, si difende nell’aula del consiglio regionale dall’accusa (su cui indaga la magistratura) di essere intervenuto per trasformare in donazione la fornitura di camici a Regione Lombardia da parte di Dama. Il governatore è nell’occhio del ciclone (mediatico e giudiziario, perché risulta indagato per frode in pubbliche forniture) per un tentativo di bonifico di 250.000 euro (bloccato per le normative antiriciclaggio) a favore del cognato da un conto svizzero.

“Poiché il male è negli occhi di chi guarda, ho chiesto a mio cognato di rinunciare al pagamento per evitare polemiche e strumentalizzazioni – spiega Fontana interrotto da un lungo applauso dei suoi assessori e dei consiglieri di centrodestra – e gli ho chiesto di considerare quel mancato introito come gesto di generosità. Poi ho considerato di alleviare l’onere dell’operazione partecipando personalmente, proprio perché si tratta di mio cognato, con una parziale copertura economica. E quel gesto è diventato sospetto, se non addirittura losco”.

Fontana smentisce poi che la decisione di donare i camici anziché farseli pagare sia stata dovuta all’interessamento di Report: “Le prime domande della trasmissione si sono palesate l’1 giugno. Quando ho affermato di essere ignaro, intendevo appunto che ho saputo il 12 maggio. Sapevo quel che sapevano tutti: che in quel momento era in corso una spasmodica ricerca di dispositivi”. E snocciola le forniture di camici da parte delle altre quatto aziende contattate dal commissario, l’assessore varesino (come Fontana) Raffaele Cattaneo, con la procedura semplificata di emergenza autorizzata dal Governo.

La rinuncia al pagamento da parte di Dama è datato ufficialmente 20 maggio, il tentativo di bonifico è del 19 maggio. Fontana ha utilizzato il conto svizzero acceso all’Ubs nel 2015 con 5,3 milioni di euro provenienti da due trust alle Bahamas della madre dentista, morta a 92 anni proprio quell’anno.

La società fiduciaria attraverso cui Fontana ha ordinato il bonifico, però, l’ha bloccato per le normative antiriciclaggio: hanno “pesato” l’entità della somma, la causale non specificata, l’assenza di fatture di riscontro e il ruolo “sensibile” dell’ordinante, che ha un incarico politico. Così, dopo che il 9 giugno la guardia di finanza ha acquisito gli atti, l’11 Fontana ha comunicato alla sua fiduciaria di soprassedere con il bonifico.