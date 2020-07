Serravalle Sesia: scontro tra due mezzi, una persona rimasta incastrata tra le lamiere

Bornate di Serravalle Sesia – Incidente stradale tra due vetture, ieri sera, a Bornate di Serravalle, nel vercellese, all’altezza del distributore Repsol.

Intorno alle nove, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, due mezzi si sono scontrati: uno degli automobilisti coinvolti, ferito, è rimasto bloccato all’interno della vettura ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Varallo per liberarlo dai rottami e affidarlo alle cure del 118 che ha poi provveduto al trasporto in ospedale.

L’opera dei vigili del fuoco è proseguita poi con la messa in sicurezza delle vetture coinvolte e l’assistenza alle persone coinvolte.

Sul posto sono giunte due autoambulanze di Borgosesia e Gattinara, e una pattuglia di Carabinieri di Serravalle Sesia che si è occupata della ricostruzione della dinamica dell’incidente.