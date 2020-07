Solvay, servono studi più specifici sulla salute dei lavoratori e intanto si rischia un’altra crisi occupazionale

Spinetta Marengo – In provincia di Alessandria si rischia un’altra seria crisi occupazionale. Dopo l’ex Ilva di Novi Ligure, uno dei casi più eclatanti in provincia, adesso anche la Solvay di Spinetta Marengo preoccupa e non poco per quanto concerne il futuro dei lavoratori.

L’azienda ha, infatti, fatto sapere che se non otterrà l’autorizzazione ambientale per ampliare la produzione di C604, sarà “costretta a ridurre la produzione di due terzi” e di conseguenza i posti di lavoro.

La storia inizia a giugno quando la produzione di questa sostanza, un Pfas brevettato da loro, gli era stata negata dopo che alcune tracce erano state trovate nel pozzo di Montecastello con conseguente chiusura di quel pozzo, le proteste di ambientalisti, i timori di sindaco e cittadini del paese.

L’episodio si è registrato dopo che sei mesi fa Arpa e Asl avevano presentato un’indagine epidemiologica su patologie e decessi a Spinetta. Una raccolta dati entro tre chilometri dall’impianto i cui risultati e percentuali avevano suscitato parecchi timori e inquietudine: a Spinetta si muore di più di tumore.

Ma quei dati devono preoccupare davvero?

A detta del professor Enrico Pira, ordinario di Medicina del lavoro all’ateneo di Torino e direttore della Scuola di medicina del lavoro, specialista in oncologia clinica, no, perché “in questo caso non c’è la possibilità di individuare il nesso causa-effetto: di solito si individua un’area e all’interno di questa si individua il determinante ossia la sostanza che pensiamo provochi l’aumento di patologie. In questo studio non ho il determinante, sostanza o gruppo di sostanze, devo fare uno studio che restringa a una sostanza. I dati poi non dimostrano che più mi avvicino all’impianto e più ho un aumento dei casi. Perché la zona presa in considerazione è ristretta ai 3 chilometri intorno all’impianto. Per avere quel risultato devo fare uno studio di corte, in una fabbrica o una miniera dove studio il contatto stretto. Mi chiedo come mai non siano stati considerati i dati dei lavoratori della Solvay. Inoltre i determinanti sono difficili da trovare perché ci sono altre industrie. Le patologie riscontrate nell’indagine sono diverse, troppo diverse per avere una sola causa. Il C6O4 poi è stato approvato dall’autorità Ue della sicurezza alimentare. Sugli effetti a lungo termine non possiamo ancora dire nulla”.

Dunque per il professor Pira è improbabile che “un’esposizione a una sola sostanza abbia un ampio range di effetto. Deve esserci una specificità di associazione. Deve esistere una coerenza di osservazione. Qui troviamo anche la differenza di genere: uomini e donne si ammalano in modo diverso. Se la causa è una non è possibile”.

Una possibile pista d’indagine, per il professor Pira, potrebbe essere l’apertura degli “archivi della sorveglianza sanitaria sui lavoratori. Se accumulano o non accumulano la sostanza”.