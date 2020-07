Un’altra fuga di massa di migranti: scappano a decine da Porto Empedocle

L’evasione da una tensostruttura dov’erano ammassate 510 persone. Poco prima il sindaco aveva segnalato il pericolo che i profughi fuggissero. Ieri oltre 100 si erano allontanati dal Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta. Nessuna risposta dal governo

Agrigento (AGI) – Decine di migranti sono fuggiti dalla tensostruttura accanto alla Protezione civile di Porto Empedocle dove erano ammassati in 510, in una sorta di hangar senza finestre e con un piazzale previsto per accoglierne un centinaio. Ieri più di 120 erano fuggiti dal Centro di accoglienza di Pian del Lago, a Caltanissetta. Appena poche ore prima si era registrata la protesta del sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, che aveva lanciato un appello perché si svuotasse l’area parlando di “rischio di soffocamento” e segnalando il rischio di una fuga, che si è poi verificata. Decine di migranti hanno scavalcato la recinzione e iniziato a correre verso la strada, polizia e carabinieri stanno cercando di recuperarli ed evitare altri allontanamenti di massa.