A Lerma è guerra agli incivili del week end: domenica volontari hanno riempito oltre venti sacchi di rifiuti

Lerma – A Lerma si combatte l’inciviltà della gente che arriva nel week end con l’amore. Quello per il proprio territorio.

Ieri, infatti, una squadra di otto cittadini che rappresentano il gruppo «Volontari per Lerma» nato su input del Comune, ha setacciato le sponde del torrente Piota per recuperare i rifiuti abbandonati dai frequentatori del weekend.

Enorme la mole di spazzatura lasciata dai cosiddetti “turisti”, i volontari hanno trovato di tutto: piatti, e stoviglie di plastica, bottiglie di vetro, lattine, confezioni di cibo comprate nei supermercati della zona e poi abbandonate a fine giornata. Come se le spiagge bagnate dalle acque fresche del torrente e gli scorci verdi che le incorniciano fossero terra di nessuno.

“Armati” di guanti e scarpe comode, i volontari sono riusciti, anche ieri, a dare una bella ripulita a quanto lasciato nel weekend, contrapponendo all’inciviltà un buon esempio di virtù.

In agenda ci sono ancora due uscite, una a metà agosto e una a inizio settembre, già previste per rimediare ai danni che procurerà la folla di bagnanti nel cuore dell’estate.