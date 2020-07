Conte in Senato: prorogare lo stato di emergenza è una scelta obbligata (Video)

Il premier: “I numeri registrati sono inferiori a mesi fa anche se il virus continua a circolare. Il comitato tecnico scientifico rileva che la situazione nel mondo resta preoccupante ed è quindi necessario un atteggiamento necessario di vigilanza”. Poi assicura: “La proroga non incide sui poteri del governo”.

Roma (AGI) – Il premier Giuseppe Conte ha detto in Parlamento che prorogare lo stato di emergenza fino al 31 ottobre è inevitabile. “Senza lo stato di emergenza decadrebbero i poteri straordinari ai molti soggetti attuatori che sono per la maggior parte dei casi i presidenti delle Regioni”, ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo nell’Aula del Senato.

“La proroga dello stato di emergenza è una scelta obbligata – osserva il premier – ma sono rinfrancato dal fatto che i numeri registrati sono inferiori a mesi fa anche se il virus continua a circolare. Il comitato tecnico scientifico rileva che la situazione nel mondo resta preoccupante, da qui la necessità di un atteggiamento necessario di vigilanza”.

Conte ha poi spiegato: “È stata sostenuta la paradossale tesi giuridica secondo cui sarebbe stato più giusto procedere con ordinanze del ministro della Salute”.

Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo nell’Aula del Senato sulla proroga dello stato di emergenza. “La proroga dello stato di emergenza non incide sui poteri del governo – assicura il presidente del Consiglio -, sono fiducioso che anche in quest’occasione possa maturare in quest’aula una convergente valutazione positiva da cui discendono importanti conseguenze anche a livello internazionale. Mi rivolgo – ha detto – alle forze di maggioranza, ma anche di opposizione, perché su questi temi non si deve ragionare su logiche oppositive”.

Sul tema della scuola, infine, ha precisato: “Sono più di dieci milioni le persone che dovranno rientrare nelle scuole in massima sicurezza, obiettivo che richiede sforzo collettivo elevato, una grande sfida per il Paese”.