Coronavirus, emergenza finita nella casa di riposo di San Salvatore

San Salvatore Monferrato – Hanno dato risultato negativo gli ultimi tamponi effettuati, sia sugli ospiti sia sul personale, alla casa di riposo di San Salvatore “Madonna del Pozzo” dove circa un mese fa si era sviluppato un focolaio di coronavirus che si era portato via quattro degli anziani ospiti.

Stesso risultato era stato quello dei tamponi eseguiti circa quindici giorni fa. Due tamponi negativi, come riferito dai medici dell’Usca e dal personale dell’Asl, “sono dunque indicativi che la struttura si può considerare “Covid-Free”.

Anche alcuni ospiti che erano stati trasferiti alla clinica Salus di Alessandria stanno via via rientrando nella struttura. E pian piano la normalità torna anche in paese dopo le molte preoccupazioni suscitate dalla situazione della casa di riposo. Anche lo stesso sindaco, Enrico Beccaria, tira un sospiro di sollievo constatando che “ogni giorno alcune delle Oss che erano in quarantena da giorni stanno riprendendo una vita normale”. Accantonata dunque la preoccupazione che dalla Rsa della Madonna del Pozzo il contagio potesse raggiungere il paese.

Negli ultimi giorni sono, però, state portate all’ospedale di Casale tre persone che presentavano sintomi riconducibili al Covid. Due arrivano da una casa di riposo del territorio, un uomo e una donna di circa 90 anni. Il terzo è invece un uomo di Casale di circa 70 anni. I tre sono stati trattenuti nel reparto di malattie infettive del Santo Spirito. Sono stati sottoposti a tampone faringeo, ma il risultato arriverà soltanto in giornata per confermare o smentire la presenza del coronavirus.

Trattandosi di persone anziane e già con altre patologie in corso oltre ai sintomi da Covid, si è preferito il ricovero per l’assistenza e per prestare loro le cure necessarie in caso di aggravamento delle condizioni di salute.